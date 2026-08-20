Нижегородская мэрия выделит из резерва 42 млн рублей на оформление к Новому году

Почти 42 млн руб. планируют выделить на оформление городского пространства к празднованию Нового 2027 года и Рождества Христова. Соответствующую поправку гордума рассмотрит в рамках проекта изменений в городской бюджет на 2026-2027 годы на внеочередном заседании 21 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ

Деньги планируют направить из резервного фонда мэрии, предусмотренного на 2027 год.

С учетом этого и других изменений основные прогнозные параметры бюджета на 2027 год не изменятся: доходы — 98,08 млрд руб., расходы — 97,86 млрд руб., профицит — 217,6 млн руб.

Галина Шамберина