Площадь пожара в горах Ялты достигла 10 га

Площадь лесного пожара в горах Ялты увеличилась до 10 га. К тушению привлекли 500 человек, в их числе спасатели МЧС, лесники и работники Ялтинского заповедника. Об этом сообщила пресс-служба крымского ГУ МЧС.

Пожар начался вечером 19 августа в районе микрорайона Аутка (урочище Темира) на площади 3,3 га. Тушение осложняла труднодоступность местности. Пожарным пришлось добираться к очагу возгорания пешком с ранцевыми огнетушителями. Воду подвозили с помощью мотоциклов. О причинах происшествия не сообщалось.

В МЧС также сообщали, что с 20 по 23 августа в восточных и южных районах Крыма, а также в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В западных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.