Bloomberg: YouTube заплатит блогерам за отказ сотрудничать с Netflix

YouTube готов заплатить миллионы долларов популярным блогерам за отказ от сотрудничества со стриминговым сервисом Netflix, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, YouTube предлагает крупные вознаграждения владельцам популярных каналов, чтобы те в течение определенного времени размещали свои видео только на этой платформе. Источники отмечают, что пока видеосервис не заключил соглашения ни с одним блогером, но «близок к подобным сделкам».

В последнее время Netflix ведет переговоры с десятками блогеров, выкладывающих видео на YouTube. Netflix готов вкладывать деньги в их контент еще на этапе его создания.

Как пишет Bloomberg, теперь YouTube «пытается сдержать переманивание своих звезд». Выплаты планируется осуществлять в разных формах. Например, в некоторых случаях YouTube будет инвестировать в съемки роликов, в других — выделять существенные части крупных рекламных контрактов конкретным блогерам. А тех владельцев каналов, которые будут параллельно публиковать видео на Netflix, YouTube может лишить доступа к доле от некоторых крупных рекламных контрактов.

Яна Рождественская