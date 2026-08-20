Минпросвещения: конкурс в колледжах России вырос до 3,2 человека на место
Средний конкурс при поступлении в учреждения профессионального образования по итогам основного этапа приемной кампании составил 3,2 человека на бюджетное место. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, это на одно заявление больше, чем в прошлом году.
«Такой результат говорит об уверенности молодых людей в перспективах профессионального образования: более 85% выпускников колледжей и техникумов находят работу после окончания обучения»,— сказал господин Кравцов (цитата по пресс-службе Минпросвещения).
Всего от абитуриентов поступило более 3,7 млн заявлений, что на 450 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. На бюджетные места подано 2,8 млн из них. Наиболее популярными специальностями стали «Сестринское дело» (199,6 тыс. заявлений), «Разработка и управление программным обеспечением» (181,9 тыс.), «Лечебное дело» (123,7 тыс.), «Туризм и гостеприимство» (113,9 тыс.).
В 2026 году Минпросвещения увеличило количество бюджетных мест в колледжах на 30 тысяч, до 880 тысяч, при этом более 56% из них выделены на технические специальности. Интерес к среднему профессиональному образованию продолжает расти, и по данным министерства, уровень трудоустройства выпускников колледжей за последние пять лет увеличился с 58% до 80%.
Федеральный проект «Профессионалитет», запущенный в 2022 году, значительно повлиял на рост популярности СПО, привлекая к модернизации системы государственное финансирование и средства частных партнеров. В рамках этого проекта работодатели активно участвуют в формировании образовательных программ, обновлении инфраструктуры и предоставлении оплачиваемой практики, что позволяет студентам совмещать учебу с работой и получать реальный опыт.
В 2025 году Госдума приняла закон о пилотном проекте в трех регионах, по которому девятиклассники, поступающие в колледжи, сдавали только два ОГЭ — по русскому языку и математике. В 2026 году этот пилотный проект расширен до 12 субъектов.