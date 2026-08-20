Минпросвещения: конкурс в колледжах России вырос до 3,2 человека на место

Средний конкурс при поступлении в учреждения профессионального образования по итогам основного этапа приемной кампании составил 3,2 человека на бюджетное место. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, это на одно заявление больше, чем в прошлом году.

«Такой результат говорит об уверенности молодых людей в перспективах профессионального образования: более 85% выпускников колледжей и техникумов находят работу после окончания обучения»,— сказал господин Кравцов (цитата по пресс-службе Минпросвещения).

Всего от абитуриентов поступило более 3,7 млн заявлений, что на 450 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. На бюджетные места подано 2,8 млн из них. Наиболее популярными специальностями стали «Сестринское дело» (199,6 тыс. заявлений), «Разработка и управление программным обеспечением» (181,9 тыс.), «Лечебное дело» (123,7 тыс.), «Туризм и гостеприимство» (113,9 тыс.).