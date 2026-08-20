FT: спрос на нефтяные танкеры поднял на них цены до максимума с 2008 года

Резкий рост спроса на нефтяные танкеры для вывоза нефти из Персидского залива подстегнул цены на суда до рекордного уровня. Как сообщает Financial Times со ссылкой на данные судового брокера Braemar, страны Ближнего Востока ищут способы транспортировки нефти и нефтепродуктов, несмотря на продолжающиеся перебои с трафиком в Ормузском проливе.

По данным Braemar, по итогам второго квартала средняя стоимость как новых, так и подержанных нефтяных танкеров превысила $130 млн, что является самым высоким показателем с 2008 года. Ставки фрахта супертанкера на один год также достигли исторически высоких значений.

Эксперты объясняют рост спроса и цен тем, что страны—экспортеры нефти хотят иметь собственный флот. Из-за проблем с безопасностью в Ормузе сторонние перевозчики и закупщики нефти требуют либо большие скидки на нефть, либо повышенные комиссионные за перевозку, что невыгодно странам-экспортерам. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Adnoc) и Кувейтская нефтяная корпорация уже создали систему челночных рейсов для транспортировки нефти из Персидского залива через пролив к ожидающим на другой стороне танкерам, которые могут доставить грузы в страны назначения.

В августе Adnoc приобрела шесть нефтяных супертанкеров и пять крупнейших газовозов за $1,3 млрд. Благодаря собственным судам Adnoc может поддерживать поставки нефти, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны Ирана.

Евгений Хвостик