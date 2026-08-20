FT: спрос на нефтяные танкеры поднял на них цены до максимума с 2008 года
Резкий рост спроса на нефтяные танкеры для вывоза нефти из Персидского залива подстегнул цены на суда до рекордного уровня. Как сообщает Financial Times со ссылкой на данные судового брокера Braemar, страны Ближнего Востока ищут способы транспортировки нефти и нефтепродуктов, несмотря на продолжающиеся перебои с трафиком в Ормузском проливе.
По данным Braemar, по итогам второго квартала средняя стоимость как новых, так и подержанных нефтяных танкеров превысила $130 млн, что является самым высоким показателем с 2008 года. Ставки фрахта супертанкера на один год также достигли исторически высоких значений.
Эксперты объясняют рост спроса и цен тем, что страны—экспортеры нефти хотят иметь собственный флот. Из-за проблем с безопасностью в Ормузе сторонние перевозчики и закупщики нефти требуют либо большие скидки на нефть, либо повышенные комиссионные за перевозку, что невыгодно странам-экспортерам. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Adnoc) и Кувейтская нефтяная корпорация уже создали систему челночных рейсов для транспортировки нефти из Персидского залива через пролив к ожидающим на другой стороне танкерам, которые могут доставить грузы в страны назначения.
В августе Adnoc приобрела шесть нефтяных супертанкеров и пять крупнейших газовозов за $1,3 млрд. Благодаря собственным судам Adnoc может поддерживать поставки нефти, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны Ирана.
В августе 2026 года стоимость транзита через Панамский канал выросла в 16 раз по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем $1,1 млн в день, что также связано с закрытием Ормузского пролива из-за конфликта в Иране. В начале марта 2026 года ставки фрахта крупнотоннажных танкеров для перевозки нефти из стран Ближнего Востока в Китай увеличились в 1,9 раза, достигая $425 тыс. в сутки, а некоторые предложения судовладельцев доходили до $744 тыс. в сутки. Это произошло после того, как в конце февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране, а Иран в ответ объявил о запрете на передвижение судов через Ормузский пролив.
Цены на нефть марки Brent 9 марта 2026 года поднимались до $114 за баррель, а затем корректировались до $100–105, что на 40% выше, чем до начала войны на Ближнем Востоке. По оценкам Goldman Sachs, расчетные потоки нефти через Ормузский пролив сократились до 2 млн баррелей в сутки (10% от обычного уровня), что привело к недополучению рынком 17,1 млн баррелей нефти ежедневно. К марту 2026 года мировые цены на нефть подскочили на 47% с начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. На фоне ударов Ирана по странам Ближнего Востока в июле 2026 года фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3,08% до $78,35 за баррель, а американская WTI — на 3,09% до $73,62 за баррель.