В Челябинской области выдали автокредиты на 29 млрд рублей

Челябинская область оказалась на восьмом месте среди регионов России по количеству выданных автокредитов в этом году, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Всего на Южном Урале за семь месяцев 2026 года оформили 19,32 тыс. кредитов объемом 28,56 млрд руб.

В июле в регионе выдали почти 3 тыс. кредитов на сумму 4,6 млрд руб. Средняя величина займа — 1,5 млн руб. В июне показатели были выше: тогда оформили более 3 тыс. кредитов на сумму 4,8 млрд руб. Средний чек составил 1,5 млн руб. Для обоих месяцев средний срок кредитования равен шести годам двум месяцам.

Всего за семь месяцев 2026 года россияне оформили 680,2 тыс. займов на машину на общую сумму 1,1 трлн руб.

Алиса Дубинец