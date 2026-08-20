Три спектакля челябинских театров претендуют на «Золотую маску»

Три постановки театров Челябинской области вошли в список соискателей национальной театральной премии «Золотая маска» сезона 2025–2026. Спектакли прошли предварительный отбор экспертного совета и рекомендованы к очному просмотру жюри. В шорт-лист претендентов включены работы челябинского Молодежного театра, театра кукол им. Вольховского и Магнитогорской драмы. Информация об отобранных спектаклях опубликована на сайте премии.

Согласно опубликованной афише соискателей, экспертный совет отобрал постановки на основании видеозаписей. Следующим этапом станут очные просмотры спектаклей непосредственно на сценах театров в сентябре и октябре 2026 года.

В категории «Драматический театр / большая форма» Челябинск представит спектакль «Гроза» Молодежного театра (показы для экспертов намечены на 30 сентября, 1 и 8 октября). В этой же номинации за выход в финал поборется Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина с постановкой «Гамлет» (просмотры 29 сентября и 15 октября). В номинации «Театр кукол» представлен Челябинский государственный театр кукол имени В. Вольховского со спектаклем «Балаганчик» (эксперты оценят работу 12, 13, 15 и 16 сентября).

Премия «Золотая Маска» является наиболее престижной наградой в области театрального искусства России. Статус «соискателя» означает прохождение первого этапа отбора; по итогам очных просмотров будет сформирован список номинантов, которые примут участие в финальном фестивале в Москве.

Евгений Рыженьков