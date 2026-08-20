Один человек погиб и девять ранены при ударах по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ 130 раз атаковали Белгородскую область. В Грайворонском округе погибла мирная жительница. Кроме того, пострадали девять человек, семь из них находятся на стационарном лечении. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев 20 августа в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Удары за минувшие сутки были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Сбиты и подавлены 176 беспилотников. Зафиксировано 13 обстрелов с использованием артиллерии и реактивной системы залпового огня. А также ВСУ 11 раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.

По данным Минобороны, в ночь на 20 августа на территории РФ были перехвачены и уничтожены 726 беспилотников. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ 133 раза атаковали Белгородскую область. В результате погиб мирный житель, еще 18 человек, в числе которых двое детей, пострадали.

Мария Свиридова