Один человек погиб и 18 ранены за сутки при ударах ВСУ по Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ 133 раза атаковали Белгородскую область. В Шебекинском округе погиб мирный житель. Кроме того, пострадали 18 человек, в числе которых двое детей. Оба ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом рассказал врио губернатора Александр Шуваев 19 августа в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По информации врио главы региона, вчера в Белгородском округе обнаружены двое погибших в результате прилета боеприпаса 15 августа.

Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Сбиты и подавлены 167 беспилотников. Зафиксировано шесть обстрелов с использованием артиллерии и реактивной системы залпового огня. Шесть раз взрывные устройства сбрасывали с БПЛА.

По данным Минобороны, в ночь на 19 августа на территории РФ были перехвачены и уничтожены 453 беспилотника. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ 144 раза атаковали Белгородскую область. В результате погиб боец добровольческого подразделения «Орлан», еще 20 мирных жителей пострадали.

Мария Свиридова