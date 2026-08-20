Глава обанкротившегося китайского девелопера Evergrande получил пожизненный срок

Суд в Шэньчжэне приговорил основателя и главу китайского девелопера Evergrande Хуэй Ка Яна к пожизненному тюремному заключению и конфискации всего имущества. Об этом сообщило агентство «Синьхуа». В апреле господин Хуэй признал свою вину в целом ряде преступлений, включая мошенничество, присвоение активов, коррупцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Evergrande был одним из крупнейших застройщиков Китая, а сам Хуэй в 2017 году стал богатейшим человеком в Азии с состоянием в $45,3 млрд. Кризис вокруг Evergrande начался осенью 2021 года, когда стало известно о серьезных финансовых проблемах холдинга. Его долги превысили $300 млрд. Крах Evergrande отчасти был признаком кризиса на всем рынке недвижимости в КНР, а отчасти способствовал его углублению. В 2024 году гонконгский суд принял решение о ликвидации девелопера.

Суд также приговорил 56 других сотрудников и партнеров Evergrande, включая двоих сыновей Хуэй Ка Яна, к разным тюремным срокам — от 22 месяцев до 18 лет. Несколько компаний, входивших в холдинг, должны будут заплатить штраф в размере 15,8 млрд юаней ($2,35 млрд) за многочисленные нарушения, в числе которых сокрытие задолженности и подделка отчетности.

Яна Рождественская