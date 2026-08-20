Главное на рынке недвижимости к утру 20 августа

Компания «Мил-тайм», связанная с оператором Azimut Hotels Александра Клячина, вновь стала владельцем здания гостиницы «Azimut Cити отель Тульская» в Москве площадью 4,5 тыс. кв. м, пишут «Ведомости». Стоимость сделки c продавцом «Юг-девелопмент» эксперты оценивают в 1,3-1,5 млрд руб. Отель на Варшавском шоссе входит в деловой квартал «Даниловская мануфактура». Ранее весь комплекс принадлежал девелоперу KR Properties господина Клячина. В 2023 году Замоскворецкий суд конфисковал отель из-за дела об уклонении от уплаты налогов на 192,1 млрд руб. В 2025-м специально созданная Клячиным и Сбербанком структура договорилась о выкупе национализированных активов обратно.

«Дом.PФ» выставил на торги бывшее здание Отделения сельскохозяйственных наук РАН на юго-западе Москвы с начальной стоимостью 514,4 млн руб. Лот включает не все здание, а 19 его помещений общей площадью 5,3 тыс. кв. м, пишет Telegram-канал Filatoff Inc. Объект расположен на ул. Кржижановского.

Минстрой России подготовил законопроект, которая позволит покупателям новостроек платить девелоперу в рассрочку после ввода дома в эксплуатацию — в том числе более года спустя после сдачи. При этом квартира сразу оформляется в собственность, но остается в залоге у застройщика до полной оплаты. Максимальный срок рассрочки составит три года после ввода дома в эксплуатацию. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что сложностей в реализации такой схемы правительство не видит.

ООО «СЗ “Восточный 1”» приобрело на торгах участок площадью 1,6 га и объекты недвижимости общей площадью около 4 тыс. кв. м в Новой Москве за 154,9 млн руб., сообщает организатор аукциона «Дом.PФ». Объекты принадлежали частному собственнику. Покупатель сможет использовать площадку для строительства жилого, офисного или торгового проекта. Она находится рядом с ЖК «Остафьево», в рамках которого планируют построить более 40 корпусов.

Компания FES Retail может закрыть в России все магазины фешен-бренда Мo и часть магазинов Re, «Син», Cr, Xc (бывшие Mohito, Reserved, Sinsay, Cropp и House), пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на источники. По словам собеседников, компания проводит глубокую оптимизацию. Опрошенные агентством эксперты отметили, что за последние три года FES Retail уже сократила число точек на 10–15%. Обороты компании в некоторых магазинах снизились на 60–70%. Сейчас в России работает менее 500 магазинов брендов компании. Telegram-канал «Железобетонный замес» пишет, что компания за последние дни сократила 60% штата. Ранее там сообщали, что исковая нагрузка управляющей магазинами ООО «РЕ Трейдинг» («дочка» FES Retail) выросла на 256,6 млн руб. за 2026 год.