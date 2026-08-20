Жительницу Нижневартовска будут судить за создание финансовой пирамиды

Прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) направила в суд уголовное дело о создании финансовой пирамиды, в чем обвиняется жительница Нижневартовска, сообщили в окружном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ее будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2021 году вартовчанка вместе со знакомым организовала деятельность потребительских кооперативов по принципу пирамиды. Это было сделано для привлечения средств граждан, но реальной предпринимательской деятельности не осуществлялось. За период с 2021 по 2025 год сообщники привлекли деньги 34 человек, причинив ущерб более чем на 77 млн руб.

В ходе расследования потерпевшим уже вернули свыше 4 млн руб. в качестве возмещения ущерба. Имущество обвиняемой арестовано.

Ирина Пичурина