В Узбекистане откроют школу автомобилестроения для подготовки сотрудников КамАЗа

Агентство миграции при правительстве Узбекистана предложило ПАО «КамАЗ» открыть в республике школу автомобилестроения. Предполагается, что в ней будут готовить специалистов для российского автозавода, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Руководство КамАЗа и представители филиала агентства в Навоийской области республики уже обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Стороны обговорили создание «Международной школы автомобилестроения» в Хатырчинском районе.

Выпускникам школы будут выдавать свидетельства, которые будут признаваться в России на российских автомобильных заводах, в первую очередь на КамАЗе. Для обучения в школе планируют внедрить дуальную систему образования совместно с техникумами в Узбекистане. В агентстве отметили, что отдельное внимание было уделено «механизмам безопасного и организованного направления граждан Узбекистана на работу на предприятия ПАО "Камаз"».

Агентство миграции при правительстве Узбекистана и КамАЗ подписали соглашение о сотрудничестве в марте 2025 года. Они договорились совместно организовывать набор в республике специалистов для предприятия автозавода. По данным узбекской стороны, сейчас на предприятиях КамАЗа работают около 500 граждан Узбекистана.