ФСБ задержала жителей ЛНР при подготовке теракта против главы местного МВД
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей ЛНР, которые помогали Службе безопасности Украины (СБУ) спланировать теракт против главы МВД республики. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства. По версии следствия, мужчины также передавали данные о дислокации российских военных и техники.
Одного из задержанных СБУ завербовала во время поездки в Харьков, заявили в ФСБ. Российское ведомство считает, что впоследствии мужчина передавал информацию об общественно-политической и социально-экономической обстановке в регионе, а также данные о перемещениях министра внутренних дел ЛНР. Позднее он «подобрал кандидатуру для выполнения подобных заданий из числа своих знакомых — жителя Марковского района».
ФСБ регулярно сообщает о предотвращении терактов и задержании лиц, связанных с украинскими спецслужбами, на территориях новых регионов России и в приграничных областях. В августе 2026 года ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух граждан России, которые, по версии спецслужбы, планировали теракты на объектах критически важной инфраструктуры и покушение на руководителя одного из новых регионов по заданию Главного управления разведки Украины. В июле 2026 года в Ростовской области был задержан 18-летний житель Таганрога, который, по данным ФСБ, вступил в украинское террористическое объединение через мессенджер и планировал убить сослуживцев и сдаться в плен ВСУ после заключения контракта с Минобороны.