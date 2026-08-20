ФСБ задержала жителей ЛНР при подготовке теракта против главы местного МВД

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей ЛНР, которые помогали Службе безопасности Украины (СБУ) спланировать теракт против главы МВД республики. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства. По версии следствия, мужчины также передавали данные о дислокации российских военных и техники.

Одного из задержанных СБУ завербовала во время поездки в Харьков, заявили в ФСБ. Российское ведомство считает, что впоследствии мужчина передавал информацию об общественно-политической и социально-экономической обстановке в регионе, а также данные о перемещениях министра внутренних дел ЛНР. Позднее он «подобрал кандидатуру для выполнения подобных заданий из числа своих знакомых — жителя Марковского района».