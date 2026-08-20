ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных для нанесения ударов

ФСБ сообщила о задержании жителя Крыма. Он передавал украинской разведке информацию об объектах погранслужбы для нанесения по ним ударов, следует из пресс-релиза ФСБ (есть у «Ъ»).

Задержанный — 1967 года рождения, он проживал в поселке городского типа Форос. Мужчина установил контакт с представителем госпогранслужбы Украины и передавал куратору информацию через мессенджер. Полученные сведения «в дальнейшем могли быть использованы противником для планирования диверсий и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов», отмечают в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Фигурант по решению суда отправлен под арест. Мужчина сотрудничает со следствием и дает признательные показания, добавили в ФСБ.