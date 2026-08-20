Тела пропавших в 1992 году альпинистов нашли в Швейцарии из-за таяния ледника

В Швейцарии обнаружены тела двух бельгийских альпинистов, пропавших в районе ледника Трифт в 1992 году. Согласно сообщению полиции, из-за таяния ледяной массы останки оказались на поверхности, пишет местное издание Blue News.

Тела альпинистов обнаружили туристы еще в конце июля, уточнили в полиции, однако до сих пор о находке не сообщалось. Сначала местные власти развернули операцию по безопасному извлечению останков. Затем их передали на экспертизу для установления личностей погибших. Анализ ДНК подтвердил, что это пропавшие 34 года назад мужчины в возрасте 39 лет и 41 года.

Полиция кантона Вале ведет реестр дел о пропавших без вести, начиная с 1925 года. Из-за продолжающегося таяния ледников в Альпах регулярно находят человеческие останки, отмечает Blue News.