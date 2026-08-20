Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляцию по делу экс-главы Ижевска 31 августа

Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева в Верховном суде Башкирии состоится днем 31 августа. Данные опубликованы в системе судебного делопроизводства. Материалы дела поступили в апелляционную инстанцию 13 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Напомним, 23 марта Нефтекамский горсуд Башкирии признал Олега Бекмеметьева виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Инстанция пришла к выводу, что бывший градоначальник передал местному застройщику муниципальный участок без торгов и изменил разрешение на землю под элитный коттеджный поселок. Он получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Экс-прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве соответственно (ст. 285 УК). Каждому назначили по два года лишения свободы.

UPD: Фигуранты свою вину не признают. Апелляционную жалобу на приговор Нефтекамского горсуда Башкирии подала сторона защиты.

Подробнее об этом читайте в материале «Работу мэра оценили на пять».