Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляцию по делу экс-главы Ижевска 31 августа
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева в Верховном суде Башкирии состоится днем 31 августа. Данные опубликованы в системе судебного делопроизводства. Материалы дела поступили в апелляционную инстанцию 13 августа.
Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ
Напомним, 23 марта Нефтекамский горсуд Башкирии признал Олега Бекмеметьева виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Инстанция пришла к выводу, что бывший градоначальник передал местному застройщику муниципальный участок без торгов и изменил разрешение на землю под элитный коттеджный поселок. Он получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.
Экс-прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве соответственно (ст. 285 УК). Каждому назначили по два года лишения свободы.
UPD: Фигуранты свою вину не признают. Апелляционную жалобу на приговор Нефтекамского горсуда Башкирии подала сторона защиты.
Подробнее об этом читайте в материале «Работу мэра оценили на пять».