Обломки сбитого БПЛА повредили частный дом на юге Воронежской области

В одном из районов на юге Воронежской области при падении обломков сбитого беспилотника были повреждены кровля, фасад, остекление и коммуникации частного дома. Об этом сообщил утром 20 августа губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего минувшей ночью в небе над двумя городскими округами и десятью районами региона обнаружили и уничтожили 21 беспилотник.

По информации из Telegram-канала главы региона, в последний раз угроза атаки БПЛА была объявлена 18 августа в 22:04. Отбой дали 20 августа в 7:30.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 19 августа до 8:00 20 августа над Россией ликвидировали 726 беспилотников, в том числе над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областями.

За последние выходные ударам ВСУ подверглись все регионы Черноземья, было уничтожено как минимум 748 беспилотников. Над Воронежской областью тогда ликвидировали 59 БПЛА, пострадавших и разрушений в регионе не было.

Мария Свиридова