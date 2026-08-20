На Ямале установили восемь станций зарядки для электромобилей

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ввели в эксплуатацию восемь новых зарядных станций российского производства для электромобилей, передает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Мощность каждой станции варьируется от 150 до 240 кВт, они могут восполнять заряд батареи автомобиля за 15-40 минут. Каждая точка способна одновременно обслуживать три транспортных средства и адаптирована к работе при температуре до -50°. Внешний вид всех объектов выполнен в едином стиле на основе туристического бренда региона «Северное сияние».

Станции расположены в Салехарде, Надыме, Тарко-Сале, Муравленко, Ноябрьске и Карамовскому посту ДПС на трассе Сургут — Салехард. Еще две станции находятся в Новом Уренгое.

Доступ к услуге осуществляется через мобильное приложение, установленное на смартфоне владельца электромобиля.

Ирина Пичурина