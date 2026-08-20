WSJ узнала о планах США расформировать новый беспилотный батальон в Европе

США намерены расформировать ударный батальон, созданный в Европе для отработки ведения боевых действий с использованием БПЛА, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Батальон был развернут в январе. Планировалось, что военнослужащие смогут перенять опыт ведения боевых действий на Украине и займутся разработкой передовых военных систем, а также «тактики противодействия российской угрозе».

После участия в крупных учениях в Германии в августе и сентябре батальон представит свои результаты начальству и «переориентируется на свои основные боевые задачи в качестве воздушно-десантного пехотного батальона», заявил WSJ неназванный представитель армии США. Это решение является частью курса «возвращения к основам», который проводит и. о. начальника штаба армии США Кристофер Ланив, являющийся близким союзником главы Пентагона Пита Хегсета, отмечает WSJ. Создание батальона было идеей предшественника господина Ланива, генерала Рэнди Джорджа, которого в апреле отправили в отставку.

Батальон насчитывает около 600 человек. Небольшая группа военнослужащих подразделения «незаметно посещала Киев и встречалась с украинскими коллегами». Батальон также взаимодействовал с украинскими операторами дронов в зонах боевой подготовки войск НАТО, в том числе весной 2025 года, утверждает WSJ.