Абитуриенты колледжей в России чаще всего хотят стать медсестрами и программистами
Минпросвещения назвало самые популярные специальности у абитуриентов техникумов
Специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Разработка и управление программным обеспечением» стали самыми популярными у абитуриентов российских колледжей и техникумов в основной период приемной кампании. Основной этап набора обучающихся завершен. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минпросвещения.
На места по направлению «Сестринское дело» было подано 199 663 заявления, на «Разработку и управление программным обеспечением» — 181 986, на «Лечебное дело» — 123 679. Также у поступающих были популярны направления «Туризм и гостеприимство» (113 990 заявлений) и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (84 839 заявлений).
Всего в основной период приемной кампании поступило 3 776 673 заявления на обучение в колледжах и техникумах.
В 2026 году Минпросвещения сообщило, что все новые образовательные программы среднего профессионального образования теперь включают обучение навыкам работы с искусственным интеллектом, а прием на технические специальности увеличен на 30 тысяч бюджетных мест. По данным министерства, интерес к среднему профессиональному образованию продолжает расти, при этом средний конкурс составляет два человека на место, а в федеральном проекте «Профессионалитет» достигает четырех-пяти человек. Это изменение отражает общую тенденцию, поскольку за последние пять лет уровень трудоустройства выпускников колледжей вырос с 58% до 80%.
Основная часть кадровой потребности российского рынка труда закрывается специалистами со средним профессиональным образованием, что составляет 65% замещающей кадровой потребности. Об этом в 2026 году заявил министр просвещения Сергей Кравцов, ссылаясь на прогноз Минтруда, и сообщил, что прием на рабочие специальности вырос на 37%.