Абитуриенты колледжей в России чаще всего хотят стать медсестрами и программистами

Специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Разработка и управление программным обеспечением» стали самыми популярными у абитуриентов российских колледжей и техникумов в основной период приемной кампании. Основной этап набора обучающихся завершен. Об этом сообщили «РИА Новости» в Минпросвещения.

На места по направлению «Сестринское дело» было подано 199 663 заявления, на «Разработку и управление программным обеспечением» — 181 986, на «Лечебное дело» — 123 679. Также у поступающих были популярны направления «Туризм и гостеприимство» (113 990 заявлений) и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (84 839 заявлений).

Всего в основной период приемной кампании поступило 3 776 673 заявления на обучение в колледжах и техникумах.