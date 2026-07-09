Погрузка на железной дороге в Башкирии выросла на 13%

В июне этого года на станциях ОАО «РЖД» в Башкирии было погружено более 2 млн тонн различных грузов, что на 13% больше, чем в июне прошлого года, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

В частности, железной дорогой погрузили 1,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов (+23,4%), 79,1 тыс. тонн химических и минеральных удобрений (+35%), 50 тыс. тонн цветной руды и серного сырья (рост в два раза), 38,3 тыс. тонн цемента (рост в 1,5 раза), 32 тыс. тонн зерна (+38%), 22 тыс. тонн лесных грузов (+5,5%) и 21,6 тыс. тонн лома черных металлов (+21%).

Всего в январе-июне этого года погружено 11,8 млн тонн грузов — это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Майя Иванова