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Собянин: на подлете к Москве с вечера сбили 250 БПЛА

В период с 20:30 19 августа до 7:30 20 августа в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, большая часть дронов была сбита на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожены в Московском регионе.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На местах падения обломков работают экстренные службы, информации о пострадавших нет. На фоне атаки БПЛА ночью приостанавливали прием и отправку рейсов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.

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