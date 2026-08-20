Собянин: на подлете к Москве с вечера сбили 250 БПЛА
В период с 20:30 19 августа до 7:30 20 августа в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, большая часть дронов была сбита на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожены в Московском регионе.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
На местах падения обломков работают экстренные службы, информации о пострадавших нет. На фоне атаки БПЛА ночью приостанавливали прием и отправку рейсов аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.