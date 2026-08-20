Минобороны Румынии сообщило о падении БПЛА вблизи границы с Украиной

Беспилотник упал на территории Румынии у границы с Украиной. После падения дрона начался пожар. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным румынского Минобороны, дрон вошел в воздушное пространство страны в районе города Галац в 03:21 мск и упал в безлюдной местности уезда Тулча, в четырех километрах от населенного пункта Гринду. Возникшее возгорание потухло само по себе. Разрушений на земле нет.

С момента пересечения границы за беспилотником следили экипажи двух истребителей F-18 ВВС Испании. Позже факт падения объекта зафиксировал экипаж румынского вертолета IAR-330 SOCAT, отправленного на разведку. На место происшествия направлена группа военных экспертов.