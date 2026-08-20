Минобороны Румынии сообщило о падении БПЛА вблизи границы с Украиной
Беспилотник упал на территории Румынии у границы с Украиной. После падения дрона начался пожар. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным румынского Минобороны, дрон вошел в воздушное пространство страны в районе города Галац в 03:21 мск и упал в безлюдной местности уезда Тулча, в четырех километрах от населенного пункта Гринду. Возникшее возгорание потухло само по себе. Разрушений на земле нет.
С момента пересечения границы за беспилотником следили экипажи двух истребителей F-18 ВВС Испании. Позже факт падения объекта зафиксировал экипаж румынского вертолета IAR-330 SOCAT, отправленного на разведку. На место происшествия направлена группа военных экспертов.
В июле 2026 года Бухарест запросил у Киева настройку беспилотников на самоподрыв в случае их случайного попадания в воздушное пространство Румынии. Румыния также обсуждает увеличение присутствия НАТО на своем восточном фланге в связи с такими инцидентами.
В ночь с субботы на воскресенье 16 августа 2026 года истребитель F-18 Воздушно-космических сил Испании сбил беспилотник, нарушивший воздушное пространство Румынии, недалеко от города Галац. Ранее, 8 августа 2026 года, беспилотник, залетевший в Болгарию из Румынии, взорвался возле Трансбалканского газопровода. Премьер-министр Болгарии Румен Радев отметил, что жертв не было.