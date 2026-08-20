Япония и Турция выступили против введения платы за проход через Ормузский пролив

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре сошлись на недопустимости взимания Ираном платы за транзит с судов, проходящих через Ормузский пролив. Стороны подтвердили курс на тесное сотрудничество на фоне зашедших в тупик американо-иранских переговоров, сообщает агентство Kyodo News.

Санаэ Такаити в разговоре подчеркнула важность «обеспечения свободного и безопасного судоходства в проливе без каких-либо дополнительных затрат». Со слов премьера, Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что его взгляды на разрешение проблемы в ключевой артерии транспортировки энергоносителей «полностью совпадают» с ее взглядами. Также лидеры стран договорились развивать двустороннее сотрудничество в широком спектре областей, таких как обеспечение безопасности, экономика и образование.

Движение через пролив ограничено, поскольку Соединенные Штаты и Иран по-прежнему не могут договориться о контроле и плате за транзит. Тегеран по факту ввел режим пропуска судов по разрешениям и намерен взимать плату за проход. Вашингтон на это не соглашается. Блокада Ормуза нарушила поставки энергоносителей в бедную ресурсами Японию, близкого союзника США, традиционно поддерживающего дружественные отношения и с Ираном, поясняет агентство положение своей страны.

Также сообщается о переговорах в Эр-Рияде главы японского МИД Тошимицу Мотеги с коллегой из Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фархан Аль Саудом. Стороны договорились о совместной работе по обеспечению свободного и безопасного судоходства через пролив. Саудовская Аравия является одним из основных поставщиков нефти в Японию.

Эрнест Филипповский