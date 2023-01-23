Екатеринбургский цирк закрыли на двухлетнюю реконструкцию

В подельник, 23 января, цирк в Екатеринбурге закрыли на реконструкцию, которая продлится два года. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Последнее шоу цирка состоялось накануне, его посетили 2,5 тыс. человек. В новогодние праздники на представление пришли 75 тыс. зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, на реставрационные работы направят 2,5 млрд руб. Реконструкцию проведет московское ООО «Равелин». По итогу в здании цирка появятся новые отдельные репетиционные и тренировочные залы для артистов и хореографов. Для содержания животных построят новый блок помещений. Также будет отремонтирована кровля здания, усилены несущие конструкции, заменены все внутренние инженерные и слаботочные системы.

Здание Екатеринбургского цирка построили в 1980 году. В нем расположены два манежа: основной и репетиционный. В данный момент вместимость цирка составляет 2558 мест. За время существования цирка его посетили более 20 млн зрителей.

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