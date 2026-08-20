В США самолет врезался в полицейский вертолет

Полицейский вертолет Bell 407 и самолет Cessna 150 столкнулись в штате Пенсильвания. Об этом сообщает WCHS-TV со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

Происшествия произошло в районе аэропорта Карлайл. Погиб пилот Cessna 150, он был единственным членом экипажа. Находившиеся в вертолете сотрудники полиции штата были ранены. Их жизни ничего не угрожает.

По данным полиции, экипаж Bell 407 находился на земле после завершения учебных упражнений. В этот момент самолет Cessna по неустановленной причине снизился вдоль взлетно-посадочной полосы, резко отклонился вправо и врезался в вертолет сзади. От удара вертолет лишился лопасти и хвоста, после чего перевернулся. Сотрудники полиции смогли самостоятельно выбраться через выбитое окно.

На месте работают специалисты Федерального управления гражданской авиации (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).