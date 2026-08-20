Банк России обсуждает расчеты в цифровых рублях с другими странами
Банк России обсуждает возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях с другими странами. Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
Представитель регулятора подчеркнула, что для реализации подобных проектов необходимо наличие собственных платформ цифровых валют у зарубежных партнеров и готовность к сотрудничеству.
«Мы обсуждаем с рядом зарубежных партнеров возможные решения. Но, учитывая чувствительность этой темы, подробности не раскрываем», — сказала госпожа Бакина в разговоре с «РИА Новости».
Полноценное внедрение цифрового рубля в России запланировано на 1 сентября. Сейчас полноценные национальные цифровые валюты запустили всего три страны — Ямайка, Багамы и Казахстан. При этом пилотные испытания проходят в Индии, Иране, ОАЭ, Турции, Северной Корее, странах ЕС.
Банк России активно развивает цифровой рубль как новую форму национальной валюты. 19 августа 2026 года директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что все операции с цифровым рублем для физических лиц будут бесплатными, а для бизнеса комиссии будут минимальными по сравнению с текущими банковскими тарифами.
Массовое внедрение цифрового рубля в России должно начаться 1 сентября 2026 года, когда крупнейшие банки предоставят клиентам возможность открывать кошельки цифрового рубля. Уже 2 июля 2026 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала потенциал цифрового рубля для международных платежей и сообщила о ведущихся переговорах с партнерами.
В апреле 2025 года Банк России планировал запустить пилот трансграничных платежей по QR-коду с четырьмя иностранными государствами, а с тремя уже были достигнуты договоренности. Этот механизм на базе Системы быстрых платежей должен был позволить россиянам оплачивать товары и услуги за рубежом.