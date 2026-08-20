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Банк России обсуждает расчеты в цифровых рублях с другими странами

Банк России обсуждает возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях с другими странами. Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Представитель регулятора подчеркнула, что для реализации подобных проектов необходимо наличие собственных платформ цифровых валют у зарубежных партнеров и готовность к сотрудничеству.

«Мы обсуждаем с рядом зарубежных партнеров возможные решения. Но, учитывая чувствительность этой темы, подробности не раскрываем», — сказала госпожа Бакина в разговоре с «РИА Новости».

Полноценное внедрение цифрового рубля в России запланировано на 1 сентября. Сейчас полноценные национальные цифровые валюты запустили всего три страны — Ямайка, Багамы и Казахстан. При этом пилотные испытания проходят в Индии, Иране, ОАЭ, Турции, Северной Корее, странах ЕС.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Банк России активно развивает цифровой рубль как новую форму национальной валюты. 19 августа 2026 года директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что все операции с цифровым рублем для физических лиц будут бесплатными, а для бизнеса комиссии будут минимальными по сравнению с текущими банковскими тарифами.

Массовое внедрение цифрового рубля в России должно начаться 1 сентября 2026 года, когда крупнейшие банки предоставят клиентам возможность открывать кошельки цифрового рубля. Уже 2 июля 2026 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала потенциал цифрового рубля для международных платежей и сообщила о ведущихся переговорах с партнерами.

В апреле 2025 года Банк России планировал запустить пилот трансграничных платежей по QR-коду с четырьмя иностранными государствами, а с тремя уже были достигнуты договоренности. Этот механизм на базе Системы быстрых платежей должен был позволить россиянам оплачивать товары и услуги за рубежом.

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