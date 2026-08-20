Банк России обсуждает расчеты в цифровых рублях с другими странами

Банк России обсуждает возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях с другими странами. Об этом сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Представитель регулятора подчеркнула, что для реализации подобных проектов необходимо наличие собственных платформ цифровых валют у зарубежных партнеров и готовность к сотрудничеству.

«Мы обсуждаем с рядом зарубежных партнеров возможные решения. Но, учитывая чувствительность этой темы, подробности не раскрываем», — сказала госпожа Бакина в разговоре с «РИА Новости».

Полноценное внедрение цифрового рубля в России запланировано на 1 сентября. Сейчас полноценные национальные цифровые валюты запустили всего три страны — Ямайка, Багамы и Казахстан. При этом пилотные испытания проходят в Индии, Иране, ОАЭ, Турции, Северной Корее, странах ЕС.