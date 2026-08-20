Стоимость биткойна достигла $70 тыс. впервые с начала июня
Стоимость биткойна на торговой сессии достигла $70 тыс. впервые с 2 июня 2026 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По данным на 00:47 мск, стоимость криптовалюты выросла до $70 тыс. (+8,34%). К 01:00 мск показатель замедлил рост и находился на уровне $69,7 тыс. (+7,89%).
К 5:20 мск цена скорректировалась до $69,6 тыс. За последние 24 часа прирост стоимости криптовалюты составил 8,24%.
В начале июня 2026 года курс биткойна опускался ниже отметки 70 тыс. долларов, падение составило почти 10% за несколько дней. Аналитики связывали это снижение с геополитической неопределенностью между США и Ираном, из-за которой инвесторы избавлялись от высокорискованных активов. Также на падение повлияла продажа 32 биткойнов крупной инвестиционной компанией Strategy 1 июня, что было воспринято рынком как негативный сигнал. Этой компании принадлежит большая часть биткойнов в мире, она не продавала их с декабря 2022 года.
Некоторые экономисты, включая Питера Шиффа, предсказывали дальнейшее падение курса биткойна, предупреждая, что оно может приобрести политический характер. Шифф предполагал, что это падение может привести к давлению со стороны доноров Дональда Трампа на использование Стратегического биткойн-резерва для спасения инвесторов и криптоиндустрии. Дональд Трамп позиционирует себя как лояльный к криптовалютам президент, поддерживает Стратегический резерв биткойнов и выступает за внедрение цифровых активов.