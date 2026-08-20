Роспотребнадзор зарегистрировал первый отечественный тест на гепатит Е

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первый российский тест на гепатит Е. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Высокочувствительный набор реагентов позволяет определять РНК вируса методом ПЦР. Главное преимущество тест-системы — возможность выявлять генетический материал возбудителя за 7–10 дней до появления первых клинических симптомов, а также до того, как в организме выработаются специфические антитела. Это исключает получение ложноотрицательных результатов, характерных для стандартных серологических исследований.

Кроме диагностики у пациентов, новый тест адаптирован для мониторинга объектов окружающей среды. С его помощью можно исследовать смывы с поверхностей, а также пробы воды и пищевых продуктов. Это позволит оперативно выявлять источники инфекции.