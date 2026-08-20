Время покажет

Мужчина, который еще пять лет назад носил логотип размером с ладонь, сегодня предпочитает выглядеть так, будто ему вообще нет дела до того, сколько стоит его одежда. Джинсы правильного кроя, лоферы неясного происхождения, свитер, который мог стоить три тысячи, а мог и триста — главное, чтобы разница оставалась незаметной. Демонстративная роскошь вышла из моды, зато сама привычка тратить никуда не делась. Теперь дорогие вещи скорее маскируются, чем заявляют о себе. Почти все в таком образе говорит вполголоса. Почти все, кроме часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писатель, фотограф, путешественник и основатель журнала WM Brown, автор популярной книги «Мужчина и его часы» Мэтт Хранек

Фото: Conde Nast Traveler / Stephen Lewis Писатель, фотограф, путешественник и основатель журнала WM Brown, автор популярной книги «Мужчина и его часы» Мэтт Хранек

Фото: Conde Nast Traveler / Stephen Lewis

Разгадка не в тщеславии как таковом — тщеславие никуда не делось, оно просто научилось притворяться скромностью. Разгадка в том, что часы — единственная вещь в мужском гардеробе, которую можно рассматривать в упор, не будучи заподозренным в дурном тоне. Взять мужчину за запястье, повернуть циферблат к свету и спросить, что это,— жест, освященный столетием мужской социальности: от лондонского клуба до совещания в переговорной. Часы придумали единственную легальную форму мужского эксгибиционизма, и придумали ее задолго до того, как это слово вошло в моду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реклама Patek Philippe

Фото: Patek Philippe Реклама Patek Philippe

Фото: Patek Philippe

В 1996 году женевский дом Patek Philippe сменил рекламное агентство и вместе с ним — всю логику разговора о роскоши. Лондонцы из Leagas Delaney предложили не показывать часы вовсе: первые макеты кампании были черно-белыми фотографиями отцов и сыновей, без единого крупного плана циферблата. Фраза появилась только в начале 1997 года — та самая, про то, что вы никогда не владеете Patek Philippe, а лишь храните его для следующего поколения. За 30 лет она не изменилась ни на слово, и в этом ее сила: она первой перевела часы из категории имущества в категорию наследства, а наследство, в отличие от имущества, демонстрировать не стыдно — наоборот, стыдно было бы молчать.

Индустрия переживает не лучшие времена, и именно поэтому происходящее сегодня интереснее любого гида по новинкам. По итогам 2025 года экспорт швейцарских часов сократился второй год подряд, а количество поставленных часов упало почти на 5%. Вместо того чтобы бороться за массового покупателя, крупнейшие марки выбрали противоположную стратегию: еще выше подняли цены и еще настойчивее стали продавать не механизм, а исключительность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фотограф Milad Abedi (справа) в часах Cartier Pasha на выставке Pitti Uomo 2024 Фото: www.hodinkee.com / Robert Spangle Часы Patek Philippe Nautilus Фото: Patek Philippe Часы Patek Philippe Nautilus Фото: Patek Philippe Мэтт Хранек в часах Rolex Фото: @atlantic.saints Следующая фотография 1 / 4 Фотограф Milad Abedi (справа) в часах Cartier Pasha на выставке Pitti Uomo 2024 Фото: www.hodinkee.com / Robert Spangle Часы Patek Philippe Nautilus Фото: Patek Philippe Часы Patek Philippe Nautilus Фото: Patek Philippe Мэтт Хранек в часах Rolex Фото: @atlantic.saints

Любопытнее всего происходящее на вторичном рынке, потому что он честнее любой рекламной кампании. Покупатель все чаще готов купить не новые часы, а чужие — с чужими царапинами, чужими привычками, отметками на браслете. Винтажный пиджак может рассказать, из какой он эпохи. Хорошие часы иногда рассказывают, кому они принадлежали. И именно поэтому предыдущий владелец здесь не повод для торга, а часть легенды.

Есть в этом всем что-то очень мужское и слегка комичное — мы разучились хвастаться домами, машинами, отпусками, потому что за каждым хвастовством сегодня следует счет от общества за неуместность. Мы прячем зарплату, стесняемся успеха, извиняемся за отпуск на море, будто он украден. И только на запястье оставили себе одну маленькую, механическую, тикающую территорию, где можно быть откровенным без объяснений.

Георгий Смирнов