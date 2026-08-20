В Еврокомиссии оценили риски для энергоснабжения Европы из-за жары

Высокие температуры и рекордно низкий уровень воды в водоемах влияют на производство и потребление электроэнергии в Центральной и Юго-Восточной Европе. В ближайшие недели ситуация останется напряженной, сообщил член Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен.

По его словам, безопасность электроснабжения остается стабильной, рисков недостаточности мощности нет.

«Мы должны обеспечить, чтобы единый рынок электроэнергии продолжал беспрепятственно перенаправлять потоки электричества в те страны, где они наиболее необходимы»,— написал господин Йоргенсен в соцсети X.

Он назвал ключевым фактором тесную координацию, в том числе с операторами передающих сетей и региональными координационными центрами.

В среду Еврокомиссия провела внеочередное заседание координационной группы по электроэнергетике с участием стран ЕС, Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии, региональных координационных центров и секретариата Энергетического сообщества. Стороны обсудили вопросы безопасности энергетики в регионе.