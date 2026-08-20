В Еврокомиссии оценили риски для энергоснабжения Европы из-за жары
Высокие температуры и рекордно низкий уровень воды в водоемах влияют на производство и потребление электроэнергии в Центральной и Юго-Восточной Европе. В ближайшие недели ситуация останется напряженной, сообщил член Еврокомиссии по энергетике Дан Йоргенсен.
По его словам, безопасность электроснабжения остается стабильной, рисков недостаточности мощности нет.
«Мы должны обеспечить, чтобы единый рынок электроэнергии продолжал беспрепятственно перенаправлять потоки электричества в те страны, где они наиболее необходимы»,— написал господин Йоргенсен в соцсети X.
Он назвал ключевым фактором тесную координацию, в том числе с операторами передающих сетей и региональными координационными центрами.
В среду Еврокомиссия провела внеочередное заседание координационной группы по электроэнергетике с участием стран ЕС, Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии, региональных координационных центров и секретариата Энергетического сообщества. Стороны обсудили вопросы безопасности энергетики в регионе.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен ранее в 2026 году заявлял, что Европе предстоит «долгий кризис» с высокими ценами на энергию из-за войны в Иране, и страны должны к этому подготовиться. В связи с этим Евросоюз разрабатывал планы по борьбе с «долгосрочными последствиями» конфликта, но при этом Евросоюз не собирался менять планы по прекращению импорта газа из России, предпочитая поставки из США и других партнеров.
В Центральной и Восточной Европе, а также Франции, Греции и Великобритании, наблюдается особенно тяжелая ситуация из-за аномальной жары и засухи, что влияет на энергетику и логистику региона. В июле 2026 года во Франции из-за низкого уровня рек были остановлены три энергоблока АЭС, поскольку воду сохраняли для потребителей и для охлаждения станций. В Молдавии жара и критическое снижение уровня Днестра привели к введению ограничений на потребление электроэнергии и воды.
В августе 2026 года в Польше река Висла обмелела до 102 см, что заставило энергетическую компанию Enea снизить мощность угольных электростанций. Румынские власти в том же месяце были вынуждены затопить четыре баржи в рукаве Дуная для подачи воды на АЭС, которой не хватало жидкости для охлаждения реакторов.