Захарова: Россия не получала запроса от США на визит Уиткоффа и Кушнера
Россия пока не получала официальных запросов от США о подготовке визита в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что российская сторона готова организовать визит американских спецпосланников в сжатые сроки.
«Внимательно отслеживаем позицию Вашингтона по вопросу украинского урегулирования. Конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками мы пока не получали — сейчас они, очевидно, заняты ситуацией на Ближнем Востоке»,— сказала госпожа Захарова в интервью «Известиям».
Как напомнила представитель МИД, в июле госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что в переговорах об урегулировании конфликта на Украине нужны новые идеи. «Со своей стороны готовы выслушать конструктивные инициативы Вашингтона. При этом подчеркиваем, что любые варианты завершения кризиса вокруг Украины непременно должны учитывать национальные интересы РФ»,— добавила Мария Захарова.
Госпожа Захарова также уточнила, что сроки нового контакта Москвы и Вашингтона «по снятию раздражителей» прорабатываются.
14 августа глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент страны Владимир Путин готов принять Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. При этом, по его словам, для Москвы важно, «с чем они приедут» на переговоры.
В середине августа 2026 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона готова оперативно организовать визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера в Москву, как только их планы станут ясными. Тем не менее, по состоянию на начало июля 2026 года, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не планировали поездку в Москву или Киев «ради фотосессии», а готовы были к визитам только при наличии конкретных тем для обсуждения. В июне 2026 года помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что даты поездки американских спецпосланников в Москву еще не согласованы, но понимание необходимости таких контактов существует. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Лавров 14 августа 2026 года подтвердил готовность принять Уиткоффа и Кушнера, подчеркнув, что для Москвы важно, «с чем они приедут».
Ранее в апреле 2026 года Кремль надеялся на продолжение визитов спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву, хотя точные даты не были известны. Американские переговорщики последний раз посещали Россию 22 января 2026 года, где обсуждали конфликт на Украине и получили информацию о переговорах США с Украиной и Европой. В декабре 2025 года Владимир Путин и делегаты от США, включая Уиткоффа и Кушнера, встречались в Кремле для обсуждения плана урегулирования на Украине, однако компромиссного варианта соглашения тогда достигнуто не было.