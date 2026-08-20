Захарова: Россия не получала запроса от США на визит Уиткоффа и Кушнера

Россия пока не получала официальных запросов от США о подготовке визита в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что российская сторона готова организовать визит американских спецпосланников в сжатые сроки.

«Внимательно отслеживаем позицию Вашингтона по вопросу украинского урегулирования. Конкретных предложений относительно новых встреч с американскими переговорщиками мы пока не получали — сейчас они, очевидно, заняты ситуацией на Ближнем Востоке»,— сказала госпожа Захарова в интервью «Известиям».

Как напомнила представитель МИД, в июле госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что в переговорах об урегулировании конфликта на Украине нужны новые идеи. «Со своей стороны готовы выслушать конструктивные инициативы Вашингтона. При этом подчеркиваем, что любые варианты завершения кризиса вокруг Украины непременно должны учитывать национальные интересы РФ»,— добавила Мария Захарова.

Госпожа Захарова также уточнила, что сроки нового контакта Москвы и Вашингтона «по снятию раздражителей» прорабатываются.

14 августа глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что президент страны Владимир Путин готов принять Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. При этом, по его словам, для Москвы важно, «с чем они приедут» на переговоры.