Глава разведки Эквадора погиб при крушении вертолета в Кении

В Кении разбился вертолет с туристами на борту. В их числе были пять граждан США, а также директор службы разведки Эквадора Микеле Сенси-Контуджи и его супруга.

«Сегодня Микеле и Стефани слишком рано покинули нас. Мысленно мы с их семьей, особенно с их детьми и родителями»,— сообщил министр транспорта Эквадора Роберто Луке в соцсети X.

Управление гражданской авиации Кении заявило, что вертолет разбился возле горы Ололокве в центральной части страны. На борту, по данным ведомства, находились пять человек.

Среди погибших граждан США был гендиректор американской испаноязычной телекомпании Telemubdo Хосе Суарес.