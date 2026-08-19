CNBC узнал сроки выхода OpenAI на IPO

Американский разработчик искусственного интеллекта Open AI планирует провести первичное размещение акций и стать публичной компанией в 2027 году. При этом IPO может состояться и раньше, если бизнес будет развиваться ускоренными темпами.

О планах провести IPO финансовый директор Open AI Сара Фрайар сообщила сотрудникам на общем собрании 19 августа, сообщает CNBC со ссылкой на источники. «IPO — это не финишная прямая, это веха, еще один этап привлечения средств»,— сказала она. Госпожа Фрайар уточнила, что компания получила большую финансовую гибкость после привлечения $122 млрд в марте.

Сара Фрайар добавила, что за последний квартал темпы роста выручки Open AI выросли на 35%, темпы роста выручки от корпоративных клиентов — на 50%. Число еженедельных активных пользователей в сфере программирования и разработки ИИ достигло 20 млн.

Как передает CNBC, в июне Open AI конфиденциально подала документы на проведение первичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. При подготовке к IPO компании предстоит обосновать оценку компании в $852 млрд.