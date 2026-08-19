CNBC узнал сроки выхода OpenAI на IPO
Американский разработчик искусственного интеллекта Open AI планирует провести первичное размещение акций и стать публичной компанией в 2027 году. При этом IPO может состояться и раньше, если бизнес будет развиваться ускоренными темпами.
О планах провести IPO финансовый директор Open AI Сара Фрайар сообщила сотрудникам на общем собрании 19 августа, сообщает CNBC со ссылкой на источники. «IPO — это не финишная прямая, это веха, еще один этап привлечения средств»,— сказала она. Госпожа Фрайар уточнила, что компания получила большую финансовую гибкость после привлечения $122 млрд в марте.
Сара Фрайар добавила, что за последний квартал темпы роста выручки Open AI выросли на 35%, темпы роста выручки от корпоративных клиентов — на 50%. Число еженедельных активных пользователей в сфере программирования и разработки ИИ достигло 20 млн.
Как передает CNBC, в июне Open AI конфиденциально подала документы на проведение первичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. При подготовке к IPO компании предстоит обосновать оценку компании в $852 млрд.
В феврале 2026 года операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп заявил, что ИИ ещё не стал неотъемлемой частью бизнес-процессов компаний, отметив сложность корпоративной среды, где используются десятки разрозненных инструментов. Для решения этой проблемы была запущена платформа OpenAI Frontier, предназначенная для разработки и управления ИИ-агентами в корпоративной инфраструктуре.
Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар ожидает роста годовой выручки компании до $20 млрд к концу 2025 года. Компания также заключила партнерские соглашения с консалтинговыми структурами, включая Boston Consulting Group и McKinsey & Company, для ускорения выхода на корпоративный рынок. OpenAI уделяет особое внимание Индии, которая стала вторым по величине рынком для сервиса ChatGPT с аудиторией более 100 млн еженедельных пользователей.
В июне 2026 года сообщалось, что OpenAI подала регуляторам США заявку на первичное публичное размещение акций, не раскрывая сроки его проведения. По информации Reuters, компания может выйти на биржу в сентябре 2026 года с планируемой оценкой в $1 трлн и целью привлечь $60 млрд.