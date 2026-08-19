Суд в Москве отменил взыскание с Sunlight 4,2 млн руб. за нарушение авторских прав

Суд по интеллектуальным правам (СИП) в Москве отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые взыскали с ювелирной сети Sunlight 4,2 млн руб. за незаконное использование песни Стаса Михайлова в рекламе. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

В рекламном ролике «Sunlight платит» компания использовала песню господина Михайлова «Все для тебя». United Music Group, которой принадлежат права на композицию, потребовала компенсацию в размере 8,4 млн руб. В сентябре 2025 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требование и постановил взыскать с Sunlight 4,2 млн руб. — однократную стоимость права использования произведения. С таким решением согласился Девятый арбитражный апелляционный суд.

В кассационной жалобе в СИП Sunlight заявила, что представленный правообладателем лицензионный договор, на основании которого он определил сумму компенсации, не содержит срока использования произведения. Это не позволяет определить реальную стоимость права использования произведения. Кроме того, договор не был подписан сторонами. СИП согласился с доводами Sunlight и направил дело в Арбитражный суд Москвы на новое рассмотрение.