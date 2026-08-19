NASA отменило миссию по спасению падающей орбитальной станции SWIFT

NASA и Katalyst Space решили не использовать экспериментальный спутник-буксир LINK для поддержания работы орбитальной обсерватории SWIFT, продолжающей терять высоту. Космическое агентство и разработчик спутника приняли такое решение по итогам мониторинга, который выявил проблемы в системе управления LINK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Орбитальная станция SWIFT

Фото: NASA Орбитальная станция SWIFT

Фото: NASA

«Это не тот результат, к которому мы стремились, но это не значит, что запускать эту миссию не стоило. Команда действовала с невероятной скоростью, чтобы дать SWIFT возможность провести больше научных исследований»,— указано в пресс-релизе NASA.

Космический аппарат SWIFT вышел на орбиту в 2004 году для изучения гамма-всплесков — самых мощных космических взрывов. В 2025 году обсерватория начала стремительно терять высоту из-за повышенной солнечной активности: она опустилась с 585 км до 360 км.

В начале июля NASA совместно с Katalyst Space запустили спутник LINK, который должен был в автоматическом режиме сблизиться с обсерваторией и захватить ее тремя манипуляторами. Предполагалось, что за два месяца он должен был поднять ее на высоту 600 км.