Bloomberg: глава ЕЦБ Лагард готова возглавить Всемирный экономический форум
Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард в целом готова занять пост председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Госпожа Лагард при этом хочет убедиться, что напряженность между ВЭФ и его основателем и бывшим председателем Клаусом Швабом полностью урегулирована. При этом в самом ВЭФ хотели бы видеть Кристин Лагард во главе экономического форума. Этот вопрос обсуждался на заседании попечительского совета организации на этой неделе, отмечает один из собеседников агентства.
Клаус Шваб неожиданно покинул пост председателя ВЭФ в апреле 2025 года. Отставка связана с расследованием предполагаемых финансовых нарушений. Впоследствии господин Шваб был полностью оправдан, однако напряженность между ним и ВЭС сохранилась, пишет Bloomberg.
Срок полномочий председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард истекает в октябре 2027 года. При этом, по данным Bloomberg, уже в феврале 2025 года назывались вероятные кандидаты на пост главы ЕЦБ, включая бывшего главу Бундесбанка Йоахима Нагеля и экс-главу ЦБ Нидерландов Клааса Кнота. В июле 2026 года Нидерланды поддержали кандидатуру Клааса Кнота на должность президента ЕЦБ или другие руководящие позиции.
В феврале 2026 года Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что госпожа Лагард планирует уйти в отставку до официального истечения срока полномочий, чтобы это позволило президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу найти ей замену до президентских выборов во Франции. Сама Кристин Лагард последовательно опровергала информацию о досрочном уходе, заявляя в апреле и июле 2026 года, что не собирается покидать пост ранее 2027 года, так как «когда на горизонте сгущаются тучи, капитан остается на корабле».
В январе 2026 года Кристин Лагард покинула закрытый ужин Всемирного экономического форума во время речи министра торговли США Говарда Латника, который хвалил политику Дональда Трампа и критиковал европейские экономики. Госпожа Лагард ранее уже неоднократно критиковала политику Дональда Трампа.