Bloomberg: глава ЕЦБ Лагард готова возглавить Всемирный экономический форум

Составлено ИИ-Ассистентъ

Срок полномочий председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард истекает в октябре 2027 года. При этом, по данным Bloomberg, уже в феврале 2025 года назывались вероятные кандидаты на пост главы ЕЦБ, включая бывшего главу Бундесбанка Йоахима Нагеля и экс-главу ЦБ Нидерландов Клааса Кнота. В июле 2026 года Нидерланды поддержали кандидатуру Клааса Кнота на должность президента ЕЦБ или другие руководящие позиции.

В феврале 2026 года Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что госпожа Лагард планирует уйти в отставку до официального истечения срока полномочий, чтобы это позволило президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Фридриху Мерцу найти ей замену до президентских выборов во Франции. Сама Кристин Лагард последовательно опровергала информацию о досрочном уходе, заявляя в апреле и июле 2026 года, что не собирается покидать пост ранее 2027 года, так как «когда на горизонте сгущаются тучи, капитан остается на корабле».

В январе 2026 года Кристин Лагард покинула закрытый ужин Всемирного экономического форума во время речи министра торговли США Говарда Латника, который хвалил политику Дональда Трампа и критиковал европейские экономики. Госпожа Лагард ранее уже неоднократно критиковала политику Дональда Трампа.