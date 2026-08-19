Минобороны предложило шире использовать МФЦ для оформления военных льгот

Министерство обороны РФ предложило расширить функции многофункциональных центров (МФЦ), включив в них прием заявлений на получение мер правовой и социальной защиты от военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в среду, 19 августа.

Сейчас правила работы МФЦ предусматривают прием заявлений на предоставление широкого перечня государственных и муниципальных услуг, однако отдельная возможность подавать через центры заявления на меры правовой и социальной защиты военнослужащих в них не закреплена. Проект предлагает дополнить этот перечень соответствующей функцией.

Как следует из пояснительной записки, изменение должно повысить доступность социальных гарантий и компенсаций, предоставляемых Министерством обороны. Речь идет, в частности, о жилищном и медицинском обеспечении, страховых выплатах и других предусмотренных законодательством гарантиях, включая выплаты при ранении или гибели военнослужащего, оформление статуса ветерана боевых действий, а также меры социальной поддержки членов их семей. При этом проект не вводит новых видов льгот и не меняет их содержание, а конкретный перечень заявлений, которые смогут принимать МФЦ, в документе не устанавливается.

Дмитрий Сотак