Адвокат Лерчек заявил о намерении добиться перерасчета штрафа в 763 млн рублей
Защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) будет обжаловать назначенный судом штраф в 763,5 млн руб. и настаивать на его перерасчете. Ее адвокат Константин Третьяков считает спорным, что суд учитывал доходы за 2017-2022 годы, а не за последние пять лет, когда они резко сократились.
Господин Третьяков напомнил, что по статье 46 Уголовного кодекса штраф рассчитывается в размере от 5 тыс. до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет.
«Формулировка в статье действительно размыта, но даже самый строгий — кратный штраф по взяткам (когда сумму взятки или ущерба умножают на 25 — 100) — не может быть более 500 млн руб., а штраф в размере дохода подразумевается как гораздо более мягкий вид штрафа», — сказал адвокат (цитата по «РИА Новости»).
Валерию Чекалину приговорили к пяти годам колонии условно и штрафу по делу о выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Она не признала вину и подала апелляцию на приговор. Суд уже зарегистрировал жалобу.
В июле 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил Валерию Чекалину к пяти годам условно и штрафу в размере 763,5 млн рублей по делу о выводе более 250 млн рублей от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело».
Защита блогера обжаловала приговор в Мосгорсуде, а также подала апелляцию на приговор и добивалась его отмены. При этом адвокат Константин Третьяков в ноябре 2025 года заявлял, что дело незаконно расследовалось в следственном управлении УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам, хотя должно было вестись по месту совершения преступления, то есть в главном офисе Сбербанка на улице Вавилова в Москве.