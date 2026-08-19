Адвокат Лерчек заявил о намерении добиться перерасчета штрафа в 763 млн рублей

Защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) будет обжаловать назначенный судом штраф в 763,5 млн руб. и настаивать на его перерасчете. Ее адвокат Константин Третьяков считает спорным, что суд учитывал доходы за 2017-2022 годы, а не за последние пять лет, когда они резко сократились.

Господин Третьяков напомнил, что по статье 46 Уголовного кодекса штраф рассчитывается в размере от 5 тыс. до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет.

«Формулировка в статье действительно размыта, но даже самый строгий — кратный штраф по взяткам (когда сумму взятки или ущерба умножают на 25 — 100) — не может быть более 500 млн руб., а штраф в размере дохода подразумевается как гораздо более мягкий вид штрафа», — сказал адвокат (цитата по «РИА Новости»).

Валерию Чекалину приговорили к пяти годам колонии условно и штрафу по делу о выводе из России в ОАЭ более 250 млн руб. от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело». Она не признала вину и подала апелляцию на приговор. Суд уже зарегистрировал жалобу.