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Силы ПВО сбили за день почти 500 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 438 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

Кроме того, средства ПВО работали над Краснодарским краем и Крымом. Еще часть беспилотников была уничтожена над акваторией Черного моря.

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