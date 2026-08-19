Руководитель НАУРР Ольга Мудрова рассказала «Ъ» о поддержке рынка робототехники

В 2024 году Владимир Путин поручил к 2030 году войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Но сейчас РФ находится лишь на 41-м месте. Правительство разработало ряд мер поддержки, которые должны помочь достичь поставленной цели. О доступных для рынка мерах и сложностях с их получением “Ъ” рассказала исполнительный директор НАУРР Ольга Мудрова.

— Какие меры сейчас государство принимает для развития отечественной робототехники?

— Сегодня поддержка выстроена системно — по трем направлениям: спрос, предложение и инфраструктура. Актуальность повестки ориентирована на достижение национальной цели по повышению плотности роботизации. Но такой подход охватывает только промышленную роботизацию.

Для стимулирования спроса работает промышленный «кешбэк» до 20% затрат на покупку и интеграцию роботов. Производителям доступна компенсация до 50% от скидки, предоставленной покупателю на отечественных роботов, если оборудование включено в реестр российской промышленной продукции. Потребителям также доступны ускоренная амортизация с коэффициентом 2.0 и возможность уменьшения налога на прибыль до 50% от стоимости роботов из реестра Минпромторга.

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