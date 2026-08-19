Руководитель НАУРР Ольга Мудрова рассказала «Ъ» о поддержке рынка робототехники
В 2024 году Владимир Путин поручил к 2030 году войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Но сейчас РФ находится лишь на 41-м месте. Правительство разработало ряд мер поддержки, которые должны помочь достичь поставленной цели. О доступных для рынка мерах и сложностях с их получением “Ъ” рассказала исполнительный директор НАУРР Ольга Мудрова.
— Какие меры сейчас государство принимает для развития отечественной робототехники?
— Сегодня поддержка выстроена системно — по трем направлениям: спрос, предложение и инфраструктура. Актуальность повестки ориентирована на достижение национальной цели по повышению плотности роботизации. Но такой подход охватывает только промышленную роботизацию.
Для стимулирования спроса работает промышленный «кешбэк» до 20% затрат на покупку и интеграцию роботов. Производителям доступна компенсация до 50% от скидки, предоставленной покупателю на отечественных роботов, если оборудование включено в реестр российской промышленной продукции. Потребителям также доступны ускоренная амортизация с коэффициентом 2.0 и возможность уменьшения налога на прибыль до 50% от стоимости роботов из реестра Минпромторга.
Подробнее — в интервью «Ъ»
В 2024 году Владимир Путин поставил задачу войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации к 2030 году. К 2030 году Россия должна увеличить показатель до 110–150 тысяч новых роботов, чтобы достичь целевых показателей, что потребует совокупных капиталовложений в триллионы рублей. Для сравнения, по консервативной оценке, в 2024 году в России было 20,8 тысяч промышленных роботов, а плотность роботизации составляла 29 машин на 10 тысяч работников.
По состоянию на 2025 год, объем российского рынка промышленной робототехники превысил 7,86 млрд рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем году. По оценкам экспертов, к 2030 году рынок промышленных роботов в России может ежегодно расти на 14–38%, достигнув до 47,63 млрд рублей при оптимистическом сценарии. При этом к 2030 году количество роботов может вырасти с 28 тысяч до 98 тысяч штук, а плотность роботизации — с 21 до 116 роботов на 10 тысяч работников.
В 2025 году был запущен федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства», на реализацию которого до 2027 года из бюджета РФ планируется выделить более 88,9 млрд рублей. В рамках этого проекта с 2025 года также реализуется программа льготного кредитования для развития и модернизации производства, а также поддержки текущей деятельности или запуска новых продуктовых линеек в сфере станкоинструментальной промышленности и робототехники.