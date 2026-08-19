Глава «Яндекс Роботикс» Олег Шипитько рассказал «Ъ» о перспективах рынка РФ

Российский рынок робототехники находится в фазе активного роста, а главный драйвер спроса — дефицит людей и рост стоимости труда, рассказал генеральный директор «Яндекс Роботикс» Олег Шипитько в колонке для «Ъ». Эксперт считает, что роботизация становится не столько способом «сэкономить на сотрудниках», сколько способом вообще продолжать масштабировать бизнес там, где людей физически не хватает. По словам господина Шипитько, сильная сторона российского рынка — наличие реального спроса и большого количества прикладных задач.

«Чем менее структурирована и предсказуема среда, тем больше исключений приходится программировать вручную. Если робот должен взять один и тот же объект, лежащий каждый раз немного по-разному, классический подход заставляет разработчика заранее описывать огромное количество вариантов. Эту задачу решает Physical AI — физический ИИ. Он же позволяет перенести часть этой сложности из программирования в обучение модели»,— пишет глава «Яндекс Роботикс».

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