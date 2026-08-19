Памятник императору Николаю II и его семье открыли в Югре

В поселке Белый Яр (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) открыли памятник последнему российскому императору Николаю II и членам его семьи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Югры.

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Бронзовую скульптурную композицию высотой три метра установили на территории строящегося храма Казанской иконы Божией Матери. Место выбрано не случайно: в июле 1891 года здесь, у Белоярской пристани, останавливался будущий император во время Большого Азиатского путешествия.

Семья последнего российского императора Николая II, который в марте 1917 года отрекся от престола, и ее прислуга были расстреляны в Екатеринбурге в доме инженера Ипатьева (на его месте построен Храм-на-крови) в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В августе 2000 года царскую семью причислили к лику святых.

В церемонии открытия и освящения приняли участие губернатор Югры Руслан Кухарук и митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. «Памятник — символ преемственности поколений и бережного отношения к прошлому. Он будет напоминать жителям и гостям Югры о ценности духовных традиций, объединяющих наше общество»,— отметил глава региона.

Полина Бабинцева