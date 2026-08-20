Техосмотр отправили на диагностику

Операторам техосмотра разрешат проверять, не относится ли автомобиль, приехавший на диагностику, к категории такси. Такая норма заложена в новых правилах технического осмотра транспортных средств, которые заработают с 1 сентября 2027 года. Разработанный Минтрансом документ также конкретизирует список позиций, которые будет проверять технический эксперт при диагностике: помимо VIN, номеров кузова, рамы, кабины в него предлагается включить марку, модель и категорию автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Проект новых правил проведения техосмотра Минтранс опубликовал на regulation.gov.ru 19 августа. Документ заменит действующие правила 2020 года, утвержденные постановлением правительства №1434, и вступит в силу с 1 сентября 2027 года. «Техническая» часть правил осталась без изменений. Список подлежащих проверке узлов и запрещенные неисправности остались прежними. Как и сейчас, ТО не пройдут машины с подтеками тормозной жидкости, повреждениями рулевого механизма и сломанными стоп-сигналами.

При этом вносятся некоторые уточнения. Оператор ТО сможет запросить данные об автомобиле в реестре Минтранса, проверив, оформлено ли на машину разрешение такси.

Автомобили такси обязаны проходить ТО каждый год, а если машина старше пяти лет — то раз в шесть месяцев. Владелец же обычной легковой машины обязан пройти проверку только при смене владельца, если автомобиль старше четырех лет. При этом машина может приехать на проверку без обязательных атрибутов такси, например фонаря на крыше или шашечного пояса, хотя фактически она перевозит пассажиров. Если база данных Минтранса покажет, что приехало именно такси, то диагностическую карту ТО оформят только на полгода.

Также конкретизируется список обязанностей операторов ТО. Сейчас эксперт перед осмотром проверяет VIN, номера кузова, рамы и кабины и сверяет эти данные с СТС или ПТС. Теперь необходимо будет проверить еще госномер, марку, модель автомобиля и его категорию (например, М1 — легковая машина, N1 — грузовик массой до 3,5 тонны). В проекте не поясняется, для чего это потребовалось. В Минтрансе дополнительных пояснений не дали.

С 2022 года регулярный ТО обязателен только для такси, грузовиков и автобусов. Несмотря на необязательность техосмотра для владельцев обычных автомобилей, в 2025 году ТО прошли суммарно 9 млн транспортных средств (на 1,2% больше, чем в 2024 году), из них примерно 5,3 млн — легковые машины.

Руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае (оператор ООО «Марс») Иван Кекин обращает внимание на то, что проект вводит не обязанность, а именно право провести проверку по базе данных такси. «Это будет нормой, которой никто не будет пользоваться,— прогнозирует эксперт.— Потому что если не проверишь, то никто не спросит, а спорить с автовладельцем и тратить время на запросы никто не захочет». Он считает, что такая проверка могла бы проходить автоматически, если бы МВД и Минтранс наладили обмен данными между своими системами. Еще в 2025 году МВД предлагало обязать операторов делать запросы в систему ФГИС «Такси» (через поправки к тем же самым правилам ТО), но проект раскритиковали в Минэкономики. Там посчитали, что затраты бизнеса на запросы составят суммарно более 8 млрд руб. за шесть лет, или 1,3 тыс. руб. за одно транспортное средство. После этого формулировку смягчили, а проект изменений опубликовали уже от имени Минтранса.

С 1 сентября 2026 года вступит в силу уже утвержденное постановление правительства №678, усиливающее контроль за техосмотром. Речь идет о борьбе с фиктивным ТО на машины, которые никогда не проверялись. Некоторые операторы, оформляя электронные диагностические карты, загружают в информационную систему ЕАИСТО МВД поддельные снимки машин и экспертов, которые затем выявляет ГИБДД в ходе проверок. Если в течение года компанию поймают на двух нарушениях, МВД направляет материалы в Российский союз автостраховщиков (РСА), который лишает компанию аккредитации. С 1 сентября полиция сможет отключить мошенников от ЕАИСТО и приостановить оформление фейковых карт без решения РСА.

Иван Буранов