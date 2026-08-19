Продажи новостроек в «старой» Москве упали на треть по итогам полугодия

По итогам первого полугодия продажи новостроек в старых границах Москвы упали на 29% год к году, до 905 тыс. кв. м. Число регистраций договоров долевого участия (ДДУ) за тот же период снизилось с 24,5 тыс. до 16,7 тыс. Такие данные на конференции «Ъ» привела Екатерина Ломтева, руководитель направления жилой недвижимости аналитической компании CORE.XP. При этом стоимость квадратного метра продолжает расти. Средняя цена в строящихся проектах на конец июля достигла 883 тыс. руб. за кв. м против 712 тыс. руб. за кв. м годом ранее.

Как отметила эксперт, снижение ключевой ставки не дало мгновенного восстановления спроса, поэтому многие застройщики не спешат выводить на рынок новые объекты. По данным CORE.XP, в первом полугодии новое строительство упало на 43% год к году, предложение в строящихся проектах – на 9%, а количество сделок – на 9%. При этом число новых проектов выросло с 16 до 20.

Спрос концентрируется в качественных проектах бизнес- и премиум-классов, добавила Екатерина Ломтева. Несмотря на снижение числа сделок на 21% год к году и объема реализованных площадей — на 22%, бизнес-сегмент демонстрирует наименьшее падение в деньгах среди всех классов. Хуже всего ощущает себя комфорт-класс. Эксперт прогнозирует, что в условиях постепенного ухода льготной ипотеки ключевую роль будут играть рассрочки и специальные ипотечные программы, к которым рынку предстоит адаптироваться во втором полугодии.