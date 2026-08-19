Продажи новостроек в «старой» Москве упали на треть по итогам полугодия
По итогам первого полугодия продажи новостроек в старых границах Москвы упали на 29% год к году, до 905 тыс. кв. м. Число регистраций договоров долевого участия (ДДУ) за тот же период снизилось с 24,5 тыс. до 16,7 тыс. Такие данные на конференции «Ъ» привела Екатерина Ломтева, руководитель направления жилой недвижимости аналитической компании CORE.XP. При этом стоимость квадратного метра продолжает расти. Средняя цена в строящихся проектах на конец июля достигла 883 тыс. руб. за кв. м против 712 тыс. руб. за кв. м годом ранее.
Как отметила эксперт, снижение ключевой ставки не дало мгновенного восстановления спроса, поэтому многие застройщики не спешат выводить на рынок новые объекты. По данным CORE.XP, в первом полугодии новое строительство упало на 43% год к году, предложение в строящихся проектах – на 9%, а количество сделок – на 9%. При этом число новых проектов выросло с 16 до 20.
Спрос концентрируется в качественных проектах бизнес- и премиум-классов, добавила Екатерина Ломтева. Несмотря на снижение числа сделок на 21% год к году и объема реализованных площадей — на 22%, бизнес-сегмент демонстрирует наименьшее падение в деньгах среди всех классов. Хуже всего ощущает себя комфорт-класс. Эксперт прогнозирует, что в условиях постепенного ухода льготной ипотеки ключевую роль будут играть рассрочки и специальные ипотечные программы, к которым рынку предстоит адаптироваться во втором полугодии.
К началу августа 2026 года доля новостроек комфорт-класса в старых границах Москвы обновила исторический минимум, сократившись до 22,9%, при этом год назад этот показатель составлял 31,3%, а три года назад — 42,1%. Девелоперы не выводят на рынок новые проекты массового сегмента из-за снижения их маржинальности на фоне увеличения себестоимости строительства и оттока клиентов, при этом в первом полугодии 2026 года на рынок Старой Москвы не вышло ни одного нового проекта комфорт-класса.
Застройщики переориентировались на более дорогие сегменты: по итогам первой половины 2026 года около 75% от общего объема запущенных проектов составило элитное жилье, а доля запусков элитного жилья в первом полугодии выросла в 3,7 раза и достигла почти 82%. К четвертому кварталу 2025 года доля доступных новостроек комфорт-класса в старых границах Москвы упала до 16%, став минимальной за всю историю наблюдений, а доля бизнес- и премиум-сегментов выросла до 76% на конец 2025 года.
В июле 2026 года число заключенных сделок на рынке новостроек Москвы сократилось на 18% год к году, до 8,7 тыс., при этом общая площадь новых строек жилья в старых границах Москвы за первое полугодие 2026 года сократилась на 29% год к году, до 960 тыс. кв. м. За июль 2026 года средняя цена квартиры в Москве увеличилась на 15% год к году, достигнув 428 тыс. руб. за 1 кв. м.