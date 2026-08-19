МИД Китая пообещал поддерживать мир на Корейском полуострове
На встрече в Сеуле министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин будет и дальше содействовать миру и стабильности на Корейском полуострове. Он также говорил о надежде на мирное сосуществование, передает «Рёнхап».
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что улучшение двусторонних связей должно помочь укреплению мира и стабильности в регионе. По его словам, правительство страны продолжит работу ради денуклеаризации и мира на полуострове.
17 августа Сеул и Вашингтон приступили к совместным маневрам Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 27 августа. В полевой программе вместо 17 батальонных учений, проведенных годом ранее, запланировано 14; южнокорейские власти объяснили сокращение стремлением уменьшить напряженность на полуострове. Северокорейские власти назвали маневры подготовкой к войне и предупредили, что могут принять ответные меры.
В мае 2026 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились строить «американо-китайские конструктивные отношения стратегической стабильности», что, по словам главы МИД КНР Ван И, стало ориентиром в отношениях двух стран на ближайшие три года. Китайская сторона считает, что эти отношения должны основываться на сотрудничестве, умеренной конкуренции и стабильности.
МИД Южной Кореи во главе с Чо Хёном в июле 2025 года подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова во время встречи с госсекретарём США Марко Рубио, обсуждая также укрепление двустороннего союза и трёхстороннее сотрудничество с Японией.
В декабре 2025 года Ван И выступил миротворцем в конфликте между Камбоджей и Таиландом, заявив о намерении Китая содействовать восстановлению мира между этими государствами.