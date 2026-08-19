МИД Китая пообещал поддерживать мир на Корейском полуострове

На встрече в Сеуле министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин будет и дальше содействовать миру и стабильности на Корейском полуострове. Он также говорил о надежде на мирное сосуществование, передает «Рёнхап».

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён заявил, что улучшение двусторонних связей должно помочь укреплению мира и стабильности в регионе. По его словам, правительство страны продолжит работу ради денуклеаризации и мира на полуострове.

17 августа Сеул и Вашингтон приступили к совместным маневрам Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 27 августа. В полевой программе вместо 17 батальонных учений, проведенных годом ранее, запланировано 14; южнокорейские власти объяснили сокращение стремлением уменьшить напряженность на полуострове. Северокорейские власти назвали маневры подготовкой к войне и предупредили, что могут принять ответные меры.