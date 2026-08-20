Спрос на ликеры и настойки в Воронежской области с начала года вырос на 12%

На фоне общего падения алкопродаж в Воронежской области спрос на ликеро-водочные изделия (ликеры, наливки, настойки, бальзамы и готовые коктейли) вырос на 12%. Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля, которыми с «Ъ-Черноземье» поделился аналитический проект A.List.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Розничные продажи всех учитываемых категорий алкоголя в регионе сократились лишь на 2%. В то же время спрос на слабоалкогольные напитки крепостью до 9% (категория не учитывает пиво, пивные напитки и сидры) упал гораздо заметнее — на 68%.

Продажи коньяка, водки и виноградного вина в Воронежской области сократились на 4%. Причем на долю вина в регионе пришлось 25,7% от общих алкопродаж, что немного ниже общероссийского показателя (27,8%).

В России в целом продажи учитываемых категорий алкогольной продукции за январь — июль 2026-го упали на 2,6%. Наиболее заметно просел сегмент слабоалкогольных напитков — на 54%. Продажи вина и коньяка сократились на 3%, а водки остались на уровне прошлого года. Реализация ликеро-водочных изделий, напротив, выросла на 11,4%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Каждый день как Виноградный».

Егор Якимов