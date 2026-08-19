Дефляция с 11 по 17 августа составила 0,02%

Индекс потребительских цен в России с 11 по 17 августа составил 99,98%, с начала месяца — 99,92%, следует из отчета Росстата. Дефляция фиксируется третью неделю подряд.

За неделю плодоовощная продукция подешевела на 2,1%: капуста белокочанная, (-5,4%), картофель (-5,3%), морковь (-3,7%), свекла (-3,1%), помидоры (-2,3%), лук (-1,6%), бананы (-0,9%), яблоки (-0,5%).

Выросли цены на гречневую крупу (+1,3%), огурцы (+0,4%), мясные консервы для детского питания (+0,6%), мороженую рыбу, сахар и пшено (+0,5%), соль и рис (+0,4%), подсолнечное масло (+0,3%), свинину, вареные колбасы, сосиски, сардельки, яйца и вермишель (+0,2%). Бензин подорожал на 0,51%, дизельное топливо подешевело на 0,4%.

В целом с начала месяца потребительские цены снизились на 0,08%. С начала года показатель вырос на 4,67%.