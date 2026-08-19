В Курске за 52 млн рублей продают недострой из 90-х на Орловской улице

Министерство градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области 19 августа вновь выставило на торги объект незавершенного строительства на Орловской улице. Речь идет о многоэтажном жилом доме, возведение которого началось в 1990-х годах, но не было доведено до конца. Начальная цена лота, как и прежде, составляет 51,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: torgi.gov.ru Фото: torgi.gov.ru

Многоквартирные дома на Орловской предназначались для российских военнослужащих, выведенных с территории бывшей ГДР. Строительство финансировала немецкая сторона. Проблемы начались, когда застройщик попытался построить три дома на деньги, выделенные на строительство двух. Компания обанкротилась. Соседний дом на Орловской, 20 в итоге был достроен в последующие годы и заселен, а выставленный на продажу остался незавершенным. По данным публичной кадастровой карты, сейчас кадастровая стоимость объекта составляет немногим более 18 млн руб. Объем выполненных работ оценивается как «возведены фундамент и стены».

В аукционной документации указано, что шаг аукциона составит 1% от начальной цены — 517 тыс. руб. Размер задатка — 20% от цены, что составляет свыше 10,3 млн руб. Заявки на участие в торгах будут принимать до 22 сентября. Аукцион пройдет 25 сентября.

По данным министерства, степень готовности объекта составляет 53%, площадь застройки — 559 кв. м, площадь земельного участка (земли населенных пунктов) — 0,3 га, а вид его разрешенного использования — «для строительства шестнадцатиэтажного жилого дома». Недострой был изъят у АО «Специализированный застройщик "Агентство развития строительства Курской области"» (АО СЗ «АРСКО») в соответствии с решением арбитражного суда в декабре 2025 года.

В середине июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что Арбитражный суд Курской области признал банкротом местное ООО «СК "Новый Курск"», которое занималось строительством незавершенного дома на улице Фестивальной.

Денис Данилов